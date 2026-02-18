Der Panikrocker und die große Mausefalle von ParisJetzt kostenlos streamen
Stoeckel und Krawall
Folge 81: Der Panikrocker und die große Mausefalle von Paris
71 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 6
In dieser Folge sprechen Julian F.M. Stoeckel und Jim Krawall über das Leben von Mario Adorf, den Geburtstag von Udo Lindenberg und Michael Jackson. Außerdem ging es für Jim nach Paris – aber nicht im Sonderzug und schon gar nicht nach Pankow! Kunst, Kultur und Klamauk, wie man ihn aus diesem Podcast kennt.
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