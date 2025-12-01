Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Stromberg

Die Abrechnung

BanijayStaffel 4Folge 10
Die Abrechnung

Die AbrechnungJetzt kostenlos streamen

Stromberg

Folge 10: Die Abrechnung

26 Min.Ab 6

Stromberg ist am Ende. Das bevorstehende Schützenfest hat ihm den Rest gegeben. Bevor er sich in Finsdorf abwracken lässt, will er noch ein letztes Mal angreifen und die Mitarbeiter davon überzeugen, dass er der bessere Chef ist. Indes rüstet sich Tanja für die große Präsentation ihres neuen Abrechnungssystems vor dem Vorstand. Als Stromberg vorschlägt, einen Gedenktag zu Ehren der verstorbenen Erika zu machen, ist das Chaos in der Capitol perfekt ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Stromberg
Banijay
Stromberg

Stromberg

Alle 5 Staffeln und Folgen