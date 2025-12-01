Stromberg
Folge 3: Seelsorge
25 Min.
Auch wenn Stromberg Ernies Selbstmordversuch erfolgreich vereiteln konnte, ist bei Ernie keine Besserung in Sicht. Stromberg bietet daraufhin an - natürlich nur, um bei Jennifer zu punkten -, sich in Finsdorf um Ernie zu kümmern. Und es scheint zu funktionieren, denn Ernie versteht sich auf Anhieb super mit Magdalena und vor allem mit Achim, der ihn sogar mit zum Stammtisch der Freiwilligen Feuerwehr nimmt. Indes scheint Jennifer Stromberg doch noch eine Chance zu geben ...
Weitere Folgen in Staffel 4
