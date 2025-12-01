Stromberg
Folge 7: Gernot
26 Min.Ab 12
Tanja und Ulf freuen sich auf die Flitterwochen. Da aber gleichzeitig die Quartalsberichte vor der Tür stehen, muss eine Vertretung her. Stromberg hat den idealen Kandidaten: Achims Schwager Gernot. Zwar fehlt ihm aufgrund einer Conterganschädigung ein halber Arm, aber nach der Anzahl der Arme geht es ja schließlich nicht, wie Stromberg findet. Auch die eher dürftigen Zeugnisse von Gernot fallen nicht weiter ins Gewicht, denn Stromberg legt sich für ihn auffällig ins Zeug ...
