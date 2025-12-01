Stromberg
Folge 2: Finsdorf
26 Min.
Bernd Stromberg wurde nach Finsdorf versetzt, einem kleinen Örtchen "am Arsch der Heide". Sein neues Team besteht aus der polnischstämmigen Magdalena Prellwitz und dem Azubi Achim Dörfler. Auch als man ihm in der Zentrale noch einmal unmissverständlich klarmacht, dass in Finsdorf für ihn Endstation sei, lässt Stromberg die Schultern nicht hängen. Im Gegenteil: Er will es allen zeigen - leider hat er die Rechnung ohne die etwas eigenwilligen Finsdorfer gemacht ...
