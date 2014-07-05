Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sweet and Easy - Enie backt

Kaltes für heiße Tage

sixxStaffel 3Folge 12vom 05.07.2014
25 Min.Folge vom 05.07.2014Ab 6

An heißen Tagen bleibt bei Enie van de Meiklokjes der Ofen kalt. Dafür zaubert sie aber die feinsten Köstlichkeiten aus dem Eisschrank: Geeiste White-Chocolate-Cupcakes mit weißer Schokolade und Beeren, eine Melonen Torte mit Eischnee-Frosting und ihr Gast Charlotte Pauly alias "Fräulein Frost" aus Berlin zeigt Enie ihr sensationell erfrischendes GuZiMi Eis - eine gelungene Kombination aus Gurke, Zitrone und Minze.

