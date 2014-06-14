Sweet and Easy - Enie backt
Folge 9: Beerenstarker Sommer
25 Min.Folge vom 14.06.2014Ab 6
Heute dreht sich bei "Sweet&Easy" alles um die Beere. Diese süß-sauren Früchte gibt es in allen Variationen und Enie zeigt, wie man tolle Rezepte aus den fantastischen Früchten zaubern kann. Freuen kann man sich auf beerige Mini Pavlovas mit Johannisbeeren, ein unglaublich schnell gemachtes Himbeer-Erdbeer-Eis und eine beerig-leckere Erdbeer-Mascarpone-Torte, von ihrem heutigen Gast Stefanie Herbst, Besitzerin vom Café "Gretchens Villa" in Hamburg.
