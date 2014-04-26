Sweet and Easy - Enie backt
Folge 3: Kleines ganz groß
25 Min.Folge vom 26.04.2014Ab 6
Heute backt Enie van de Meiklokjes in Übergröße! Aus ihrem Ofen zaubert sie einen großen Muffin, den sie als Cappuccino tarnt. Außerdem backt sie ihre kleinen Lieblinge, die Macarons, in extra large - mit feiner Creme und Früchten. Und der Patissier des Jahres 2014 Christian Hümbs zeigt Enie, wie leicht ein köstlicher riesen Apfel-Caramel Cookie zubereitet wird.
