sixxStaffel 3Folge 14vom 13.09.2014
Folge 14: Meine kleine Landpartie

24 Min.Folge vom 13.09.2014Ab 6

Eine kleine Landpartie gefällig? Enie van de Meiklokjes holt sich heute alles Gute vom Land nach Hause.Serviert wird ein herzhaft blättriges-Camembert-Päckchen mit einem exotischen Mango Chutney, ein Apfelkuchen vom Blech mit Vanillecreme und einem Schuss Eierlikör. Ihr Gast Stephanie Emmert von "Emmas Konditorei" in Hamburg zeigt Enie, wie man einen Milchreis zum Kuchen umwandelt.

