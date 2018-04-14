Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 7Folge 4vom 14.04.2018
Folge vom 14.04.2018

Der Star der heutigen Folge ist die Milch! Enie van de Meiklokjes beginnt mit einer Vogelmilchtorte - ein Klassiker aus Russland, den sie frisch und luftig mit Vollmilch zubereitet. Nichts geht über süße Milchbrötchen - Enie pimpt sie noch mit Holunderblütensirup und füllt sie mit Erdbeermarmelade. Zu Gast ist Esther Szolnoki aus München, wo sie ihr "Café Erika" betreibt. Sie backt den Hot-Milk-Cake - gefüllt und getoppt mit einer karamelligen Milchcreme.

