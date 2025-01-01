Sweet and Easy - Enie backt
Folge 5: Backen! Pimpen! Wow!
25 Min.Ab 6
Heute verwandeln sich schlichte Kuchen ganz schnell und einfach in wunderschöne Hingucker. Mit ganz individuellen Mustern aus Mürbeteig pimpt Enie ihre leckeren Zitronen-, Himbeer- und Spinat-Feta-Pies richtig auf. Farblose Cupcakes verwandelt sie mit Fondant in total angesagte Pillow-Cupcakes. Gast Betty Schliephake-Burchardt, Torten-Deko-Queen und Jurorin bei "Das große Backen" zeigt Enie, wie sie aus einem einfachen Schoko-Rührteig bunte Kuchen-Kakteen und -Melonen zaubert.
