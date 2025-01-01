Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sweet and Easy - Enie backt

Einmal um die Welt

sixxStaffel 7Folge 9
Einmal um die Welt

Sweet and Easy - Enie backt

Folge 9: Einmal um die Welt

26 Min.Ab 6

Heute nimmt Enie van de Meiklokjes ihre Zuschauer mit auf eine kulinarische Weltreise: Aus Australien kommt der mit Passionsfrüchten gefüllte Käsekuchen. Weiter geht's mit in Muffins verwandelte Cheeseburger. Speed & Easy verbindet der Drink aus Orangen, Kurkuma, Ingwer, Mango und Bananen den Geschmack aus gleich vier Kontinenten. Enies Gast Shin Komine backt seine herrlichen Eclairs mit Matcha- und Schokoladencreme.

