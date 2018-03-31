Dalli Dalli - schnell & leckerJetzt kostenlos streamen
Sweet and Easy - Enie backt
Folge 2: Dalli Dalli - schnell & lecker
27 Min.Folge vom 31.03.2018Ab 6
Enie van de Meiklokjes legt heute den Fokus auf Gebäck, das schnell gemacht, trotzdem sehr lecker und auch zum Mitnehmen gut geeignet ist. Sie macht einen Himbeer-Käsekuchen im Glas, herzhafte Kräuterwaffel-Sandwiches mit Schafskäsecreme und als Speed & Easy pikante Käse-Chili-Muffins. Die Food-Stylistin und Backbuchautorin Sandra Schumann zeigt Enie, wie schnell sie ihre genialen Zitronen-Rosmarin-Madeleines zaubert.
