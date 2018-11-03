Sweet and Easy - Enie backt
Folge 14: Schoko-Schock Deluxe
25 Min.Folge vom 03.11.2018Ab 6
Los geht's mit dem ultimativen Schokokuchen aus dunkler Schokolade gefüllt und eingestrichen mit feiner Buttercreme aus weißer Schokolade. Schokolade satt ist auch im Peanutbutter-Creme-Kuchen. Speed & Easy und ideal zum Verschenken ist der würzige Schokolikör. Und: Die deutsche Schokoladenmeisterin 2015/16 Sabine Dubenkropp zeigt Enie ihren preisgekrönten Kuchen "7. Himmel" aus Biskuit, Schokoladenmousse und Apfelgelee in ihrer extra kreierten "Sweet & Easy"-Version.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick