Sweet and Easy - Enie backt
Folge 11: Richtig schön schlemmen!
26 Min.Folge vom 02.06.2018Ab 6
Los geht es mit einer Superschlemmerei aus Norwegen, dem "Kvaefjördkake" aus luftigem Biskuit mit Mandelbaiser und süßer Vanillecreme. Bei dieser Pizza bleiben keine Wünsche offen: belegt mit einer cremigen Mozzarellasauce, Äpfeln, Zwiebeln, ordentlich Käse und ganz viel knusprigem Bacon! Und zu Gast bei Enie ist der Koch Stefan Eggert, der seinen Strudel mit geräucherten Süßkartoffeln und Gurkenspaghettinis backt.
