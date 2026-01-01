Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Big Bang Theory

Der Zeitspar-Modus

ProSiebenStaffel 10Folge 20vom 24.01.2026
Der Zeitspar-Modus

Der Zeitspar-ModusJetzt kostenlos streamen

The Big Bang Theory

Folge 20: Der Zeitspar-Modus

19 Min.Folge vom 24.01.2026Ab 6

Sheldon übertrifft sich einmal mehr selbst: Er will parallel am Gyroskop-Projekt und an seiner Forschung mit Amy arbeiten. Dafür entwickelt er einen ausgeklügelten Zeitplan. Allerdings fängt er sich von dem Stress eine Erkältung ein und mit Einnahme der Erkältungsmedizin läuft alles ein wenig aus dem Ruder ... Bernadette hadert unterdessen mit sich: Soll sie in ihren Job zurückkehren oder doch lieber bei Halley bleiben?

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

The Big Bang Theory
ProSieben
The Big Bang Theory

The Big Bang Theory

Alle 3 Staffeln und Folgen