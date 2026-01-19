Die retrospektive RetrospektiveJetzt kostenlos streamen
The Big Bang Theory
Folge 21: Die retrospektive Retrospektive
19 Min.Folge vom 10.02.2026Ab 6
Bert hat eine tolle Neuigkeit zu vermelden: Er hat eine Freundin gefunden! Allerdings ist Rebecca zwar bildhübsch, aber nicht besonders helle - und offenbar nur hinter seinem Geld her. Die Clique kann sich nicht so recht für Bert freuen. Howard, Bernadette und Stuart hadern unterdessen damit, Halley in der KiTa zu lassen. Besonders Bernadette macht sich Vorwürfe, dass sie so kurz nach der Geburt wieder arbeiten geht.
