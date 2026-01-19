Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Big Bang Theory

Die retrospektive Retrospektive

ProSiebenStaffel 10Folge 21vom 10.02.2026
Die retrospektive Retrospektive

Die retrospektive RetrospektiveJetzt kostenlos streamen

The Big Bang Theory

Folge 21: Die retrospektive Retrospektive

19 Min.Folge vom 10.02.2026Ab 6

Bert hat eine tolle Neuigkeit zu vermelden: Er hat eine Freundin gefunden! Allerdings ist Rebecca zwar bildhübsch, aber nicht besonders helle - und offenbar nur hinter seinem Geld her. Die Clique kann sich nicht so recht für Bert freuen. Howard, Bernadette und Stuart hadern unterdessen damit, Halley in der KiTa zu lassen. Besonders Bernadette macht sich Vorwürfe, dass sie so kurz nach der Geburt wieder arbeiten geht.

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

The Big Bang Theory
ProSieben
The Big Bang Theory

The Big Bang Theory

Alle 3 Staffeln und Folgen