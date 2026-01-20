Die Nowitzki-ProvokationJetzt kostenlos streamen
The Big Bang Theory
Folge 24: Die Nowitzki-Provokation
19 Min.Folge vom 11.02.2026Ab 6
Während Amy in Princeton ist, trifft Sheldon eine alte Bekannte wieder: Dr. Ramona Nowitzki, die bereits als Studentin ein Auge auf ihn geworfen hatte und ihn nun ganz offensichtlich umgarnt. Bei der Clique schrillen alle Alarmglocken, auch Amy wittert Konkurrenz - nur Sheldon kapiert mal wieder gar nichts.
