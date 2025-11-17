Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Big Bang Theory

Traum mit Spock

ProSieben Staffel 5 Folge 20 vom 17.11.2025
Traum mit Spock

The Big Bang Theory

Folge 20: Traum mit Spock

21 Min. Folge vom 17.11.2025 Ab 6

Nachdem Sheldon eine bissige Bemerkung darüber macht, dass sich Penny immer auf ihre Kosten durchfuttert, überrascht Penny Leonard und Sheldon mit einem Geschenk. Sie hat für jeden ein original verpacktes Star-Trek-Spielzeug aus dem Jahr 1975 besorgt. Die beiden sind völlig von den Socken, wollen ihre Spielzeuge aber nicht auspacken, weil sie sonst sofort an Wert verlieren. Dann erscheint Sheldon seine Spock-Actionfigur im Traum ...

