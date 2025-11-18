Sex auf der Waschmaschine?Jetzt kostenlos streamen
The Big Bang Theory
Folge 22: Sex auf der Waschmaschine?
21 Min.Folge vom 18.11.2025Ab 6
Der Tag von Howards Junggesellenabschied ist gekommen, und er besteht darauf, dass es nur ein einfaches Abendessen ohne Stripperinnen geben soll. Allerdings hat Howard nicht mit Rajs Trinkfreudigkeit gerechnet. Als die Jungs nacheinander Reden auf Howard halten, löst der Alkohol Rajs Zunge so sehr, dass er ein paar peinliche Geschichten aus Howards Leben ausplaudert. Was Howard nicht ahnt: Wil Wheaton filmt die Reden nicht nur, sondern stellt sie auch gleich ins Internet ...
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick