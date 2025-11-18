Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Big Bang Theory

Staffel 5Folge 22
Folge 22: Sex auf der Waschmaschine?

21 Min.Ab 6

Der Tag von Howards Junggesellenabschied ist gekommen, und er besteht darauf, dass es nur ein einfaches Abendessen ohne Stripperinnen geben soll. Allerdings hat Howard nicht mit Rajs Trinkfreudigkeit gerechnet. Als die Jungs nacheinander Reden auf Howard halten, löst der Alkohol Rajs Zunge so sehr, dass er ein paar peinliche Geschichten aus Howards Leben ausplaudert. Was Howard nicht ahnt: Wil Wheaton filmt die Reden nicht nur, sondern stellt sie auch gleich ins Internet ...

