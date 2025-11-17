The Big Bang Theory
Folge 21: Noch so ein Weichei
19 Min.Folge vom 17.11.2025Ab 6
Howard ist völlig aus dem Häuschen: Stephen Hawking hält an der Universität einige Vorträge, und Howard wird mit der Wartung seines Rollstuhls betraut. Da Hawking Sheldons großes Vorbild ist, bettelt er Howard so lange an, bis er ihm verspricht, dem Genie eine seiner Arbeiten zum Lesen zu geben. Doch als Bedingung muss Sheldon einige Aufträge für Howard erledigen. So muss er zum Beispiel mit Howards Mutter einkaufen gehen, um ihr ein neues Kleid zu besorgen ...
