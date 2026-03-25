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The Big Bang Theory

Falscher Ort, falsche Frage

ProSiebenStaffel 5Folge 23vom 25.03.2026
Falscher Ort, falsche Frage

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The Big Bang Theory

Folge 23: Falscher Ort, falsche Frage

21 Min.Folge vom 25.03.2026Ab 6

Die NASA benachrichtigt Howard, dass sein Weltraumflug aufgrund technischer Probleme abgesagt wird. Er ist total erleichtert, weil er in Wahrheit große Angst vor dem Flug hat. Penny ist bereit, in der neuen Beziehung mit Leonard weiterzugehen. Die beiden landen im Bett - aber Leonard macht den Augenblick zunichte, indem er sie fragt, ob sie ihn heiraten will. Auch Amy will das Tempo ihrer Beziehung beschleunigen und lädt Sheldon zu sich ein ...

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