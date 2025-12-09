Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Big Bang Theory

ProSiebenStaffel 7Folge 21vom 22.01.2026
Folge 21: Schulmädchenreport

18 Min.Folge vom 22.01.2026Ab 6

Um Sheldon auf andere Gedanken zu bringen, beschließen Penny und Leonard, etwas Spontanes mit ihm zu unternehmen. Dabei überraschen sie Bernadette und Amy in einer Bar - die beiden hatten zuvor behauptet, verhindert zu sein. Emily möchte einen Horrorfilm mit dem ängstlichen Raj ansehen. Um sich nicht vor ihr zu blamieren, will Raj ihn sich vorher mit Howard zu Gemüte führen.

