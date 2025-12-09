The Big Bang Theory
Folge 21: Schulmädchenreport
18 Min.Folge vom 22.01.2026Ab 6
Um Sheldon auf andere Gedanken zu bringen, beschließen Penny und Leonard, etwas Spontanes mit ihm zu unternehmen. Dabei überraschen sie Bernadette und Amy in einer Bar - die beiden hatten zuvor behauptet, verhindert zu sein. Emily möchte einen Horrorfilm mit dem ängstlichen Raj ansehen. Um sich nicht vor ihr zu blamieren, will Raj ihn sich vorher mit Howard zu Gemüte führen.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick