Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Big Bang Theory

Eine Urne für Leonard

ProSiebenStaffel 8Folge 9vom 25.01.2026
Eine Urne für Leonard

Eine Urne für LeonardJetzt kostenlos streamen

The Big Bang Theory

Folge 9: Eine Urne für Leonard

20 Min.Folge vom 25.01.2026Ab 6

Um sein Schnarch-Problem endlich in den Griff zu bekommen, will sich Leonard die Nasenscheidewand operieren lassen. Sheldon ist strikt dagegen - schließlich könnte die OP tödlich enden! Außerdem braucht er Leonards Schnarchen, um einschlafen zu können. Howard und Bernadette steuern hingegen auf eine neue Ehekrise zu: Da sich Rajs Eltern getrennt haben, überlegen sie, was in ihrer Beziehung möglicherweise schiefläuft. Streit ist programmiert ...

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

The Big Bang Theory
ProSieben
The Big Bang Theory

The Big Bang Theory

Alle 4 Staffeln und Folgen