The Biggest Loser

Verluste im Camp

SAT.1Staffel 10Folge 4vom 24.02.2019
Folge 4: Verluste im Camp

101 Min.Folge vom 24.02.2019Ab 12

In der dritten Woche in Spanien kämpfen die verbliebenen 14 Kandidaten in Zweier-Teams. Wer schafft es gemeinsam mit seinem Partner die anstrengende Woche zu meistern? Und welches Team hat Schwierigkeiten sich zu vertrauen und gegenseitig zu unterstützen? Nur gemeinsam können sie es in die kommende Woche schaffen und besonders die Challenge "Drunter und Drüber" verlangt ihnen alles ab.

SAT.1
