The Biggest Loser

Die Kandidaten werden emotionalen Ballast los

SAT.1Staffel 10Folge 3vom 17.02.2019
101 Min.Folge vom 17.02.2019Ab 12

Die beiden Teams Trainer Ramin und Trainerin Mareike Spalecke, Team Petrol und Team Pink treten dieses Jahr im Biggest Loser Camp in Spanien an, um jede Woche möglichst viele Kilos zu verlieren. Campchefin Dr. Christine Theiss fordert auch in der 2. Woche im Camp wieder alles von den Kandidaten: Bei der Wasserrutschen Challenge im Freibad in Sevilla müssen die noch 17 Kandidaten ihre Ausdauer, ihren Kampfgeist und ihren Willen unter Beweis stellen.

SAT.1
