The Biggest Loser
Folge 8: Balanceakt
100 Min.Folge vom 24.03.2019Ab 12
In der siebten Woche kämpfen die Kandidaten in 3er-Teams, die von den Trainern Ramin Abtin und Mareike Spaleck zusammengestellt werden. Wer findet schnell als Team zusammen? Campchefin Dr. Christine Theiss stellt diese Woche eine Aufgabe, bei dem Köpfchen gefragt ist. Die Anstrengung lohnt sich, denn auf die Gewinner wartet ein besonderer Preis. Das Highlight: Unerwarteter Besuch von alten Bekannten! Da bleiben nicht alle Augen trocken ...
