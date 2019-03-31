The Biggest Loser
Folge 9: Jeder gegen Jeden
101 Min.Folge vom 31.03.2019Ab 12
Die achte Woche im "The Biggest Loser" Camp wird für die verbliebenen acht Kandidaten härter denn je: Sie befinden sich ab sofort im Einzelkämpfermodus. Jetzt heißt es: Jeder gegen jeden. Wer kann für sich selbst einstehen? Und wer bricht unter dem Druck der Konkurrenzsituation zusammen? Alle müssen jetzt zeigen, was in ihnen steckt. Campchefin Christine Theiss stellt die Kandidaten vor eine Aufgabe, mit der niemand rechnet.
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick