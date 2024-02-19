Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Biggest Loser

Geld gegen Ausstieg: Wer lässt sein Team im Stich?

SAT.1Staffel 15Folge 7vom 19.02.2024
Geld gegen Ausstieg: Wer lässt sein Team im Stich?

Geld gegen Ausstieg: Wer lässt sein Team im Stich?Jetzt kostenlos streamen

The Biggest Loser

Folge 7: Geld gegen Ausstieg: Wer lässt sein Team im Stich?

119 Min.Folge vom 19.02.2024Ab 12

Woche sieben stellt die Teams von Dr. Christine Theiss und Ramin Abtin vor schwere Entscheidungen: Bei einer Versuchung der ganz anderen Art müssen sie beweisen, wie viel Willensstärke sie im Camp bereits entwickelt haben. Nur wer einen starken Willen zeigt, kann auch am Ende der Woche auf der Waage bestehen.

Weitere Folgen in Staffel 15

Alle Staffeln im Überblick

The Biggest Loser
SAT.1
The Biggest Loser

The Biggest Loser

Alle 13 Staffeln und Folgen