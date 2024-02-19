Geld gegen Ausstieg: Wer lässt sein Team im Stich?Jetzt kostenlos streamen
The Biggest Loser
Folge 7: Geld gegen Ausstieg: Wer lässt sein Team im Stich?
119 Min.Folge vom 19.02.2024Ab 12
Woche sieben stellt die Teams von Dr. Christine Theiss und Ramin Abtin vor schwere Entscheidungen: Bei einer Versuchung der ganz anderen Art müssen sie beweisen, wie viel Willensstärke sie im Camp bereits entwickelt haben. Nur wer einen starken Willen zeigt, kann auch am Ende der Woche auf der Waage bestehen.
