Wer wird "The Biggest Loser" 2024?Jetzt kostenlos streamen
The Biggest Loser
Folge 10: Wer wird "The Biggest Loser" 2024?
125 Min.Folge vom 11.03.2024Ab 12
Der "Kampf der Giganten" zwischen Ramin Abtin und Dr. Christine Theiss geht in die finale Runde: Beide starten mit zwei Finalist:innen ins große Finale der 15. Staffel. Wer wird sich den Titel holen und die 50.000 Euro Preisgeld mit nach Hause nehmen?
