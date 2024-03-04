Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Biggest Loser

Die Kandidat:innen sind im Einzelkämpfer-Modus!

SAT.1Staffel 15Folge 9vom 04.03.2024
Die Kandidat:innen sind im Einzelkämpfer-Modus!

The Biggest Loser

Folge 9: Die Kandidat:innen sind im Einzelkämpfer-Modus!

109 Min.Folge vom 04.03.2024Ab 12

In Woche neun treten die Kandidat:innen zum ersten Mal im Einzelkämpfermodus an. Bei der letzten Challenge im Camp sind Ausdauer und Strategie gefragt. Nur wer jetzt noch einmal alles gibt, kann die Konkurrenz hinter sich lassen und sich den Einzug ins Finale sichern.

