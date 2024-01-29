Schockmomente, Verletzungen und Druck auf der WaageJetzt kostenlos streamen
The Biggest Loser
Folge 4: Schockmomente, Verletzungen und Druck auf der Waage
123 Min.Folge vom 29.01.2024Ab 12
Woche vier hält für die Teams von Ramin Abtin und Dr. Christine Theiss einige Überraschungen bereit, denn diese Woche ist alles anders: Eine frühe Waage bringt sowohl tolle Ergebnisse, als auch Schockmomente. In einer spannenden Challenge müssen die Teams um den Verbleib eines Teammitglieds im Camp kämpfen.
