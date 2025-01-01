Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Biggest Loser

Schlafmangel, Diät und verschärftes Training: Die Stimmung kippt

SAT.1Staffel 3Folge 2
Schlafmangel, Diät und verschärftes Training: Die Stimmung kippt

Schlafmangel, Diät und verschärftes Training: Die Stimmung kipptJetzt kostenlos streamen

The Biggest Loser

Folge 2: Schlafmangel, Diät und verschärftes Training: Die Stimmung kippt

95 Min.Ab 12

Woche zwei im Biggest Loser Camp, und das Programm wird immer härter. Die täglichen Sporteinheiten und die Ernährungsumstellung strapazieren die Nerven der Kandidaten. Hinzu kommt das laute Schnarchen von Marc - kein Kandidat kann in Ruhe schlafen, besonders sein Bettnachbar Cihan kann ein Lied davon singen. Seine Stimmung wird schlechter und schlechter. Schlägt sich das auf seine Leistung nieder? Wer jetzt Schwäche zeigt, wird gnadenlos untergehen ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

The Biggest Loser
SAT.1
The Biggest Loser

The Biggest Loser

Alle 13 Staffeln und Folgen