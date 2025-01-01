Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Biggest Loser

Angst vor störrischen Tieren? - Die Muli-Challenge

SAT.1Staffel 3Folge 4
Angst vor störrischen Tieren? - Die Muli-Challenge

97 Min.Ab 12

Überraschung im Camp: Vicky bekommt einen neuen Teampartner und darf im Camp bleiben. Sie und ihr neuer Teamkollege müssen eine persönliche Challenge bestehen: 25 Kilometer auf dem Laufband - aneinandergefesselt. Wie werden die anderen Teams reagieren, falls sie diese anstrengende Aufgabe bestehen? Und wie immer heißt es auf der Waage: Wer schafft es über die gelbe Line? Und dann gibt es noch die Heuballen-Challenge mit den Mulis.

