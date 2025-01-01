Heimweh, Schock-Therapie und Kühlschrank-KontrolleJetzt kostenlos streamen
The Biggest Loser
Folge 5: Heimweh, Schock-Therapie und Kühlschrank-Kontrolle
95 Min.Ab 12
Woche fünf in Andalusien - die Motivation ist im Keller: Der Körper tut weh, die Kandidaten haben Heimweh und die Ergebnisse auf der Waage in Woche vier waren alles andere als überzeugend. Teamchefin Dr. Christine Theiss lässt sich deshalb etwas Besonderes einfallen: Ein alter Bekannter kommt ins Camp. Er versteht die Kandidaten wie kein anderer, denn 2011 war er selbst einer von ihnen. Wird es ihm gelingen, die anderen wieder zu motivieren?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick