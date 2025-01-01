Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Biggest Loser

Das XXL-Finale "Biggest Loser" 2013

SAT.1Staffel 3Folge 12
Das XXL-Finale "Biggest Loser" 2013

Folge 12: Das XXL-Finale "Biggest Loser" 2013

140 Min.Ab 12

Das große Finale von "The Biggest Loser - Abspecken im Doppelpack" steht an: Noch haben Sonja, Jennifer und Jack Chancen auf den Siegertitel. Insgesamt 24 Kandidaten starteten im Oktober 2011 den Kampf gegen das Übergewicht. Unter Anleitung von Teamchefin Dr. Christine Theiss und ihrem Expertenteam gelang der Abnehmtruppe das Unglaubliche: In nur acht Monaten verloren sie insgesamt über 850 Kilo. Doch wer hat am meisten abgespeckt und wird "The Biggest Loser 2012"?

