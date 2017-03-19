Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 8Folge 10vom 19.03.2017
100 Min.Folge vom 19.03.2017Ab 12

Nach neun Wochen im Camp kehren die Kandidaten heim zu ihren Familien und präsentieren stolz ihre neue Figur. Im Halbfinale erwartet die Kandidaten dann in der Berglandschaft Kärntens das lang ersehnte Umstyling. Im neuen Look präsentieren sie sich das erste Mal nach sechs Wochen wieder Campchefin Dr. Christine Theiss und ihren Trainern Ramin Abtin und Mareike Spaleck. Auf der Waage zeigt sich, wer zuhause sein Ziel "The Biggest Loser 2017" zu werden weiter verfolgt hat.

SAT.1
