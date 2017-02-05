Zum Inhalt springenBarrierefrei
Zoff bei der Paddel-Challenge

SAT.1Staffel 8Folge 4vom 05.02.2017
101 Min.Folge vom 05.02.2017Ab 12

In der vierten Folge kommt es zu vielen Uneinigkeiten, wodurch der Teamzusammenhalt der Kandidaten auf eine harte Probe gestellt wird. Nachdem Ramona rausgewählt wurde, möchte Maik mit seinem Team Gelb nichts mehr zu tun haben. Trainer Ramin hat es mit Team Lila ebenfalls nicht einfach: Björn ist verletzt, Rosa und Giuseppe sind unmotiviert. Die große Challenge führt dann endgültig zum Bruch in Team Lila. Und bei der Wochenaufgabe verletzt sich Kevin. Das Aus für den Briten?

