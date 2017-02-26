Zum Inhalt springenBarrierefrei
Buddelt eure Trainer aus dem Sand!

SAT.1Staffel 8Folge 7vom 26.02.2017
Folge 7: Buddelt eure Trainer aus dem Sand!

101 Min.Folge vom 26.02.2017Ab 12

Schon vor der großen Team-Challenge erleidet ein Kandidat einen Schwächeanfall und wird vom Camparzt vom Platz geschafft. Dabei sind Ramin Abtin und Mareike Spaleck bis zum Hals im Sand eingebuddelt und warten darauf, von ihren Teams befreit zu werden! Im Trainingswettkampf liegen die Nerven blank, denn den aktuellen Preis will sich jeder sichern! Am Ende dieser Woche wird Camp-Chefin Christine Theiss eine Regeländerung mit ungeahnten Konsequenzen verkünden ...

