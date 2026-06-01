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The Closer

Strippenzieher

Staffel 7Folge 15vom 01.06.2026
Strippenzieher

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The Closer

Folge 15: Strippenzieher

41 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 12

Sie ist taff, sie ist schnell und sie ist ein "Closer", denn Brenda Johnson hat bislang jeden Fall erfolgreich abgeschlossen. In Los Angeles übernimmt die Südstaatlerin die Leitung der Mordkommission für dringende Fälle. Mit ihren unorthodoxen Verhörmethoden und ihrer besonderen Hartnäckigkeit macht sie ihrem Ruf in der Abteilung alle Ehre. Doch ihre Kollegen wie der stellvertretende Polizeichef Will Pope, mit dem sie eine Affäre hatte, machen ihr das Leben nicht immer leicht.

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