Jagen oder gejagt werden: Das Spiel beginnt!Jetzt kostenlos streamen
The Hunt - Welcher Promi ist leichte Beute?
Folge 1: Jagen oder gejagt werden: Das Spiel beginnt!
63 Min.Folge vom 12.05.2026Ab 12
Mitten in der Wildnis beginnt ein nervenaufreibendes Spiel aus Jagd, Flucht und Strategie. Die prominenten Teilnehmer:innen sind gleichzeitig Jäger:innen und Gejagte und kämpfen auf sich allein gestellt um bis zu 50.000 Euro Preisgeld. Im Jagdhaus entstehen Bündnisse, Intrigen und taktische Manöver. Wer körperlich und mental nicht mithält, fliegt raus. Nur die stärksten und cleversten Kandidat:innen schaffen es bis ins Finale.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick