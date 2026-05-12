Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Hunt - Welcher Promi ist leichte Beute?

Jagen oder gejagt werden: Das Spiel beginnt!

ProSiebenStaffel 1Folge 1vom 12.05.2026
Jagen oder gejagt werden: Das Spiel beginnt!

Jagen oder gejagt werden: Das Spiel beginnt!Jetzt kostenlos streamen

The Hunt - Welcher Promi ist leichte Beute?

Folge 1: Jagen oder gejagt werden: Das Spiel beginnt!

63 Min.Folge vom 12.05.2026Ab 12

Mitten in der Wildnis beginnt ein nervenaufreibendes Spiel aus Jagd, Flucht und Strategie. Die prominenten Teilnehmer:innen sind gleichzeitig Jäger:innen und Gejagte und kämpfen auf sich allein gestellt um bis zu 50.000 Euro Preisgeld. Im Jagdhaus entstehen Bündnisse, Intrigen und taktische Manöver. Wer körperlich und mental nicht mithält, fliegt raus. Nur die stärksten und cleversten Kandidat:innen schaffen es bis ins Finale.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

The Hunt - Welcher Promi ist leichte Beute?
ProSieben
The Hunt - Welcher Promi ist leichte Beute?

The Hunt - Welcher Promi ist leichte Beute?

Alle 1 Staffeln und Folgen