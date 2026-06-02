The Hunt - Welcher Promi ist leichte Beute?
1 StaffelAb 16
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The Hunt - Welcher Promi ist leichte Beute?
Prominente Teilnehmende werden als Jäger und Gejagte in der Wildnis ausgesetzt und kämpfen auf sich allein gestellt um ein Preisgeld von bis zu 50.000 Euro. Jede Episode zeigt eine spannende Jagd, bei der die Rollen von Räuber und Beute ständig wechseln. Im abendlichen Jagdhaus haben sie die Möglichkeit, strategische Allianzen zu schmieden und clevere Manöver zu planen, um sich einen Platz im weiteren Spielverlauf zu sichern. Nur die Stärksten und Klügsten erreichen das Finale.
"The Hunt" im Stream auf Joyn: Das erwartet dich in der Sendung
The HuntAdrenalin, Taktik und echte Verfolgung: In “The Hunt“ werden bekannte Reality‑Stars zu Gejagten und Jägern. Abgeschieden im Wald kämpfen sie um das Weiterkommen und das dicke Preisgeld.
Wenn Reality-Stars auf “Tribute von Panem” treffen: Darum geht es bei “The Hunt“ auf JoynMit “The Hunt“ verlassen ProSieben und Joyn die bekannte Reality‑Welt aus Villen und Studios. Stattdessen werden mehrere bekannte Reality‑Stars in einem abgelegenen bulgarischen Wald ausgesetzt. Ihre Aufgabe ist klar: Untertauchen, Aufgaben erfüllen und nicht entdeckt werden. Wer eine Aufgabe erfolgreich löst, erweitert den Pott um eine gewisse Summe. Dabei können für den Gewinner oder die Gewinnerin bis zu 50.000 Euro zusammenkommen.
Parallel sind die Jäger:innen unterwegs, die die Gejagten systematisch suchen. Wird eine:r der Kanditat:innen gefangen, werden die Rollen getauscht und das erspielte Geld geht an den oder die Jäger:in. Am Ende eines jeden Hunts geht es in das Jagdhaus und die Gejagten entscheiden dort, welche:r Jäger:in die Show verlassen muss.
Wann kommt die Reality-Show auf Joyn und ProSieben?“The Hunt“ startet am Dienstag, 12. Mai 2026 auf ProSieben und läuft immer wöchentlich um 22:35 Uhr. Die Staffel umfasst insgesamt acht Episoden, die als Doppelfolgen ausgestrahlt werden.
Parallel zur TV‑Ausstrahlung ist jede Folge im Joyn Livestream zu sehen oder als Wiederholung in der Mediathek.
Folge verpasst? So siehst du “The Hunt“ online in der Joyn-Mediathek – live oder als WiederholungWer dienstags keine Zeit hat, kann “The Hunt“ jederzeit auf Joyn streamen. Alle Folgen stehen nach der TV‑Ausstrahlung kostenlos in der Joyn‑Mediathek zur Verfügung. Neue Episoden erscheinen wöchentlich im Anschluss an die Ausstrahlung auf ProSieben.
Prominente Teilnehmer-Liste 2026: Wer sind die Kandidaten und Kandidatinnen von “The Hunt“?Die “The Hunt“-Promis kommen aus Reality‑TV, Social Media und Entertainment. Unterschiedliche Stärken und Strategien treffen aufeinander – von körperlicher Ausdauer bis taktisches Denken. Mit dabei bei “The Hunt” sind:
- Serkan Yavuz ("Kampf der Realitystars")
- Caro Robens ("Goodbye Deutschland")
- Cecilia Asoro ("Promi Big Brother")
- Max Bornmann ("Are You The One?")
- Gloria Schwesinger ("Das Sommerhaus der Stars")
- Maurice Dwizak ("Promis unter Palmen")
- Aaron Königs ("Good Luck Guys")
- Valentina Principessa ("The Biggest Loser")
- Sandra Sicora ("Match My Ex", "Der Promihof")
- Jochen Horst (“Alarm für Cobra 11", "Promi Big Brother")
Überlebenskampf im osteuropäischen Wald: Wo spielt die Reality-Show?Gedreht wird “The Hunt“ in einem abgelegenen osteuropäischen Waldgebiet in Bulgarien. Die Umgebung ist rau, unberechenbar und verstärkt zusätzlich den Druck auf die Kandidat:innen. Insgesamt umfasst das Spielfeld 2,5 Quadratkilometer, aufgeteilt in zwölf Sektoren. Orientierung bietet nur ein technischer Radar‑Datenträger - der jedoch auch die eigene Position verraten kann. Damit ist die harte Natur nicht nur Kulisse, sondern aktiver Teil des Wettbewerbs und bringt damit den wesentlichen Survival-Flair.
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