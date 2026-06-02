Die Jagd nach dem JackpotJetzt kostenlos streamen
The Hunt - Welcher Promi ist leichte Beute?
Folge 8: Die Jagd nach dem Jackpot
46 Min.Folge vom 02.06.2026Ab 12
Max, Serkan, Cecilia und Caro haben als Einzige alle Jagden überstanden - doch nur drei von ihnen ziehen ins Finale ein. Jetzt entscheiden die Kandidat:innen selbst: Wem gönnen sie den Sieg und wem nicht? In der letzten Mission müssen zwei Würfel gefunden werden. Wer schnappt sich am Ende 36.500 Euro und gewinnt "The Hunt" 2026?
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