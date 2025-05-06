Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 2Folge 10vom 06.05.2025
Folge 10: Abrakadabra

41 Min.Folge vom 06.05.2025Ab 12

Alec und Rose sind zu Gast bei einer Zaubershow, als sich ein brutaler Mord ereignet. Eine Zuschauerin wird tot aufgefunden und die Hauptdarstellerin Helena Jansen soll dafür verantwortlich sein. Um Helenas Unschuld zu beweisen, suchen Alec und Rose backstage nach Hinweisen. Dabei stoßen sie schon bald auf ein dunkles Geheimnis ...

