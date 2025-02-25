Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Irrational - Kriminell logisch

Das falsche Vielleicht

NBCUniversalStaffel 2Folge 6vom 25.02.2025
Folge 6: Das falsche Vielleicht

41 Min.Folge vom 25.02.2025Ab 12

Alec und sein Team sollen ein drohendes Zugunglück verhindern. Da die Verantwortlichen sich weigern, die betroffene Strecke zu sperren, greift Alec zu drastischeren Maßnahmen und riskiert dabei sogar sein Leben. Kann er mit Marisas und Kylies Hilfe den Zugverkehr zum Erliegen bringen, bevor unschuldige Menschen verletzt werden?

