The Irrational - Kriminell logisch
Folge 6: Das falsche Vielleicht
41 Min.Folge vom 25.02.2025Ab 12
Alec und sein Team sollen ein drohendes Zugunglück verhindern. Da die Verantwortlichen sich weigern, die betroffene Strecke zu sperren, greift Alec zu drastischeren Maßnahmen und riskiert dabei sogar sein Leben. Kann er mit Marisas und Kylies Hilfe den Zugverkehr zum Erliegen bringen, bevor unschuldige Menschen verletzt werden?
