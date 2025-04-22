The Irrational - Kriminell logisch
Folge 8: Der Odysseus-Pakt
41 Min.Folge vom 22.04.2025Ab 12
Die erfolgreiche Tennisspielerin Shanae verschwindet plötzlich spurlos. Rose und Marisa nehmen die Ermittlungen auf und finden heraus, dass der jungen Frau aufgrund einer Verletzung offenbar das Karriereaus droht. Ist sie freiwillig abgehauen oder steckt eine Straftat dahinter? Dabei ahnen die Agenten nicht, dass Shanaes Stiefvater einen perfiden Plan schmiedet, um sie loszuwerden.
