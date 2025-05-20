The Irrational - Kriminell logisch
Folge 12: Von ganzem Herzen
41 Min.Folge vom 20.05.2025Ab 12
Die Universitätsprofessorin Renee Franklin hat vor Kurzem ein Spenderherz erhalten. Nun wird sie von Träumen geplagt, in denen sie eine unbekannte Person umbringt. Da sie die Geschehnisse für Realität hält, wendet sie sich an ihren Freund Alec. Die beiden stellen Nachforschungen an und finden heraus, dass Renees Traum tatsächlich von einem wahren Mord handelt - und das Opfer war der Spender ihres neuen Herzens.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick