Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Irrational - Kriminell logisch

Von ganzem Herzen

NBCUniversalStaffel 2Folge 12vom 20.05.2025
Von ganzem Herzen

Von ganzem HerzenJetzt kostenlos streamen

The Irrational - Kriminell logisch

Folge 12: Von ganzem Herzen

41 Min.Folge vom 20.05.2025Ab 12

Die Universitätsprofessorin Renee Franklin hat vor Kurzem ein Spenderherz erhalten. Nun wird sie von Träumen geplagt, in denen sie eine unbekannte Person umbringt. Da sie die Geschehnisse für Realität hält, wendet sie sich an ihren Freund Alec. Die beiden stellen Nachforschungen an und finden heraus, dass Renees Traum tatsächlich von einem wahren Mord handelt - und das Opfer war der Spender ihres neuen Herzens.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

The Irrational - Kriminell logisch
NBCUniversal
The Irrational - Kriminell logisch

The Irrational - Kriminell logisch

Alle 2 Staffeln und Folgen