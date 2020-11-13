Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Masked Singer Switzerland

"The Masked Singer Switzerland" - Folge 1

ProSiebenStaffel 1Folge 1vom 13.11.2020
"The Masked Singer Switzerland" - Folge 1

"The Masked Singer Switzerland" - Folge 1Jetzt kostenlos streamen

The Masked Singer Switzerland

Folge 1: "The Masked Singer Switzerland" - Folge 1

124 Min.Folge vom 13.11.2020Ab 6

Die weltweit erfolgreiche Musik-Show "The Masked Singer" kommt endlich in die Schweiz: Acht Prominente treten dabei auf der Bühne gegeneinander an. Der Clou: Aufwendige Kostüme verschleiern ihre Identität. Die einzigen Anhaltspunkte: kleine Indizien und die echte, unverfremdete Stimme während ihrer Bühnen-Performance. Moderatorin Alexandra Maurer und ein prominentes Rateteam versuchen, das Geheimnis um die Teilnehmer zu lüften. Wessen Maske wird am Ende der Show fallen?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

The Masked Singer Switzerland
ProSieben
The Masked Singer Switzerland

The Masked Singer Switzerland

Alle 4 Staffeln und Folgen