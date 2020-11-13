"The Masked Singer Switzerland" - Folge 1Jetzt kostenlos streamen
The Masked Singer Switzerland
Folge 1: "The Masked Singer Switzerland" - Folge 1
124 Min.Folge vom 13.11.2020Ab 6
Die weltweit erfolgreiche Musik-Show "The Masked Singer" kommt endlich in die Schweiz: Acht Prominente treten dabei auf der Bühne gegeneinander an. Der Clou: Aufwendige Kostüme verschleiern ihre Identität. Die einzigen Anhaltspunkte: kleine Indizien und die echte, unverfremdete Stimme während ihrer Bühnen-Performance. Moderatorin Alexandra Maurer und ein prominentes Rateteam versuchen, das Geheimnis um die Teilnehmer zu lüften. Wessen Maske wird am Ende der Show fallen?
