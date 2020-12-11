"The Masked Singer Switzerland" - Folge 5Jetzt kostenlos streamen
The Masked Singer Switzerland
Folge 5: "The Masked Singer Switzerland" - Folge 5
102 Min.Folge vom 11.12.2020Ab 6
Das Halbfinale von "The Masked Singer Switzerland": Steffi Buchli und Luca Hänni fiebern mit der gesamten Schweiz mit: Welcher Promi überzeugt mit seiner Perfomance die Zuschauer und zieht ins große Finale ein? Und für wen zerplatzt der Traum vom Sieg?
