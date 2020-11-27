"The Masked Singer Switzerland" - Folge 3Jetzt kostenlos streamen
The Masked Singer Switzerland
Folge 3: "The Masked Singer Switzerland" - Folge 3
109 Min.Folge vom 27.11.2020Ab 6
Die verrückteste Musik-Show der Welt hat die Schweiz erobert: Bei "The Masked Singer Switzerland" treten Stars in großartigen Kostümen gegeneinander an. Ihr Ziel: Die Zuschauer mit ihrer Performance für sich zu gewinnen und ihre Identität geheim zu halten. Wer wird als nächstes demaskiert?
